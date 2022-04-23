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10D-FB

10D-FB
0.364
км
160 000,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
10D-FB
0.100
км
ООО «Предприятие «Паритет»
Казань
10D-FB
0.200
км
ООО «ТТД ТатНефть»
Лениногорск
10D-FB
0.001
км
ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
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