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02YH(St)C11Y
02YH(St)C11Y 1х2х0,65
02YH(St)C11Y 1х2х0,65
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02YH(St)C11Y 1х2х0,65
0.105
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
02YH(St)C11Y 1х2х0,65
Цвет:
фиолетовый
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