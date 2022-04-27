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02Y(St)CHZ11Y
02Y(St)CHZ11Y 1х2х0,65+4х1,5
02Y(St)CHZ11Y 1х2х0,65+4х1,5
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02Y(St)CHZ11Y 1х2х0,65+4х1,5
0.250
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
02Y(St)CHZ11Y 1х2х0,65+4х1,5
Цвет:
фиолетовый
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