Виды кабель-каналов для электропроводки

Преимущества использования

Чтобы принять решение о покупке кабель-каналов, рекомендуется познакомиться с их преимуществами. К ним относятся:

защита проводов от внешней среды;

повышение пожаробезопасности помещения;

возможность быстро заменить старые провода или проложить новое ответвление;

без серьезных разрушений стены, если в ней расположен кабель;

возможность в одном канале разместить несколько проводов;

легкий монтаж электрической проводки.

Минусом считается незначительное уменьшение пространства.

Типы кабель-каналов

В составе конструкции – прочный корпус и удобная крышка, соединенные особым замком. Пространство внутри изделий многие производители делят легкими перегородками. Это позволит разместить силовые кабели отдельно от проводов с небольшим током.

Промышленность выпускает несколько видов кабельных лотков, которые отличаются по форме, материалам и габаритам.

Мини. Изделия небольшого диаметра, их приобретают при укладке проводов для подключения телефонов, радио- и телеоборудования, интернета. В коробках размещают по 1-2 провода со средними размерами поперечного сечения. Для их производства берется пластик, а на стены детали крепятся саморезами или приклеиваются. Размеры внутри каналов составляют от 1×1 до 6×8 см.

Плинтусные. Применяются для крепления на участках стыков стен с полом. Внутри элементов имеются полости, которые используются для укладывания проводов. Величина каналов может составлять от 5 до 7 см. Крепятся такие изделия саморезами, сверху ставятся уголки, а по торцам – заглушки.

Гибкие. По конструкции они изготавливаются гофрированными из стойких к горению пластмасс и цепными, защищающими провода от вибраций, химических и механических воздействий.

Парапетные направляющие. Это пластиковые короба больших габаритов. Устанавливаются конструкции в помещениях. Особенность каналов – возможность регулировки угла разворота до 45°. Они удобны для подключения розеток, применяемых для работы электрооборудования, выключателей. Размеры поперечных сечений колеблются от 1×2 см до 10×6 см. Профили коробок имеют вид таких бук, как W, Г, Т, встречаются универсальные или фигурные сечения изделий.

Угловые, фиксируемые на потолках. Это треугольные пластиковые детали с обрезкой стыкуемых деталей под углом 45°, закрытые заглушками. Изделия имеют оригинальный вид и оттенки цветов. Размеры внутри могут составлять 4×4 см.

Напольные. Используются такие лотки чаще при укладке кабеля для подключения осветительных приборов. По цветовой гамме они бывают белыми, серыми, а чаще черными.

Прозрачные. Применяются для подсоединения лент со светодиодами, которые фиксируются на внутреннюю перегородку. Обычно лента имеет ширину 5-20 мм.

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При изготовлении коробов используют полиэтилен или стойкий к горению ПВХ. Секции обычно выполняются длиной 2000 мм, но бывают и больше. Сечение лотков обычно выпускают шириной 1 см и высотой до 6 см, но бывают и другие параметры.

Как подобрать качественный кабель-канал

Выбирая лоток для укладки электропроводки, необходимо учитывать несколько факторов:

материал изделия, от этого зависит долговечность и стойкость лотка к возгоранию;

поперечное сечение канала: прямоугольное, угловое, полукруглое;

особенности комнаты, где прокладываются провода;

наружный вид моделей, особенно при монтаже в жилых домах;

размер, чтобы в канале поместилось максимальное количество нужных проводов.

Приобретая лоток для прокладки провода, необходимо внимательно осмотреть выбранные детали, определить зрительно их качество. При этом стоит учитывать:

жесткость пластика, чтобы он нормально удерживал форму;

отсутствие трещин, вмятин и других деформаций;

правильную геометрию деталей, гладкость и ровность торцов;

легкость установки и снятия крышки, открывая и закрывая лоток несколько раз.

После знакомства с особенностями кабель-каналов и критериями, по которым они подбираются, можно сделать правильный выбор нужного изделия. Предпочтение стоит отдавать моделям с разделителями, клипсами и стяжками, что облегчает процесс прокладки сразу нескольких кабелей разного сечения.