Виды кабель-каналов для электропроводки

Преимущества использования
Чтобы принять решение о покупке кабель-каналов, рекомендуется познакомиться с их преимуществами. К ним относятся:
- защита проводов от внешней среды;
- повышение пожаробезопасности помещения;
- возможность быстро заменить старые провода или проложить новое ответвление;
- без серьезных разрушений стены, если в ней расположен кабель;
- возможность в одном канале разместить несколько проводов;
- легкий монтаж электрической проводки.
Минусом считается незначительное уменьшение пространства.
Типы кабель-каналов
В составе конструкции – прочный корпус и удобная крышка, соединенные особым замком. Пространство внутри изделий многие производители делят легкими перегородками. Это позволит разместить силовые кабели отдельно от проводов с небольшим током.
Промышленность выпускает несколько видов кабельных лотков, которые отличаются по форме, материалам и габаритам.<оl>
При изготовлении коробов используют полиэтилен или стойкий к горению ПВХ. Секции обычно выполняются длиной 2000 мм, но бывают и больше. Сечение лотков обычно выпускают шириной 1 см и высотой до 6 см, но бывают и другие параметры.
Как подобрать качественный кабель-канал
Выбирая лоток для укладки электропроводки, необходимо учитывать несколько факторов:
- материал изделия, от этого зависит долговечность и стойкость лотка к возгоранию;
- поперечное сечение канала: прямоугольное, угловое, полукруглое;
- особенности комнаты, где прокладываются провода;
- наружный вид моделей, особенно при монтаже в жилых домах;
- размер, чтобы в канале поместилось максимальное количество нужных проводов.
Приобретая лоток для прокладки провода, необходимо внимательно осмотреть выбранные детали, определить зрительно их качество. При этом стоит учитывать:
- жесткость пластика, чтобы он нормально удерживал форму;
- отсутствие трещин, вмятин и других деформаций;
- правильную геометрию деталей, гладкость и ровность торцов;
- легкость установки и снятия крышки, открывая и закрывая лоток несколько раз.
После знакомства с особенностями кабель-каналов и критериями, по которым они подбираются, можно сделать правильный выбор нужного изделия. Предпочтение стоит отдавать моделям с разделителями, клипсами и стяжками, что облегчает процесс прокладки сразу нескольких кабелей разного сечения.