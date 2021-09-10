Установка муфты на кабель из сшитого полиэтилена

К основной отличительной особенности изоляции относится устойчивость к резким температурным колебаниям. Эта характеристика позволяет эксплуатировать кабели при высоких температурах.

Муфты, которые применяются при напряжении 10кВ имеют три вида герметичности, что обеспечивает высокий уровень надежности соединения:

герметик – заполняет области между фазами;

внутренний кожух термоусаживаемого типа;

внешний кожух.

Прежде чем проводить установку проводки, нужно точно определиться с видом экрана из металла, который будет использоваться на монтируемом приспособлении. В обычную комплектацию входит проволочный экран, изготовленный из меди. Но возможно выбрать приспособление и с другими типами экранирования. Выбор муфты зависит от конструкционных особенностей проводки.

Во время установки особенное внимание следует уделять тому, чтобы экран оставался целым. Ни в коем случае не допускается, чтобы оболочка экрана обламывалась. Это может привести к тому, что во время установки муфты уменьшится пространство сечения провода. Это оказывает негативное воздействие на уровень качества соединения.

Особенности установки муфты

Чтобы сделать качественное и надежное соединение, установку муфты необходимо проводить по строгой инструкции.

Процесс установки муфты на кабель из сшитого полиэтилена.

Уточнение вида металлического экрана. В обычном комплекте поставляется медный проволочный экран. Дополнительно можно заказать приспособление с ленточным медным экраном. В этой ситуации дополнительно необходимо приобретать аксессуары для установки и схему разделки. Сохранение целостности экрана. Обломка оболочки приводит к уменьшению сечения провода. Снятие полупроводящего экрана и оболочки в высоковольтных проводах. Здесь применяется только специализированный профессиональный инструмент. Использование наждачной бумаги, лезвия или монтажного ножа приводит к преждевременной поломке муфты. Срез полупроводящего экрана необходимо делать ровным, с отсутствием дефектов и выступающих краев. Снятие полупроводящего экрана. Здесь нужно следить за поверхностью изоляции. Она должна быть гладкой, не иметь порезов и повреждений. Для зашлифовки, оптимальным вариантом будет использование наждачной бумаги (зернистость не меньше Р240), основа которой изготавливается из оксида алюминия. В составе не содержится примесей железосодержащих минералов. Очистка поверхности изоляции. Используется влажная салфетка, которая обладает обеззараживающими функциями. Движения нужно совершать четко к срезу экрана от конца провода. Такие движения помогают убрать микрочастицы полупроводящего экрана и перенести их на край среза.

При установке муфт специалисты рекомендуют применять только системы заземления непаяного типа. Также используются пружины постоянного давления.

Стандартные ошибки при установке муфт

Муфты соединительные отличаются своими особенностями. В процессе установки они могут привести к дефектам и недочетам, вследствие которых возникает неправильная эксплуатация кабелей.

Типичные ошибки установки муфты.

Неправильная организация пространства для установки. Место, где будет монтироваться муфта необходимо организовать так, чтобы максимально исключить риск попадания в нее влаги и пыли. Использование некачественного приспособления для подсоединения муфты к проводу. Перед тем как осуществлять монтаж нужно убедиться в том, что гильза и соединитель имеют аналогичное сечение. Также обратите внимание на то, чтобы муфта предназначалась для того вида жилы, которая применяется в кабеле. Отсутствие герметичности. Когда осуществляется усадка кожуха с внешней стороны, нужно применять подмотку. Когда муфта закладывается в траншею, нужно еще раз удостовериться в отсутствии дефектов, царапин и разрывов.

Муфта соединительная 1ПСТ-10, как правило, используется для соединения разнообразных видов проводов. Отличительной характеристикой является применение высококачественных материалов для изготовления.

Муфта соединительная ЗПТС-10 отличается наличием трубки. С ее помощью обеспечивается выравнивание напряженности в электрическом поле. Эта функция позволяет достичь высокого уровня надежности при использовании высоковольтных муфт.