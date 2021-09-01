Силовой кабель LS

Расшифровка

Под воздействием высокой температуры провод ВВГнг-LS с изоляцией ПВХ выделяет минимум дыма и газа. Маркировку LS можно расшифровать как low smoke. Использование полимеров для изоляции и наружной оболочки придает конструкции сравнительно небольшую массу, а их высокая прочность повышает сопротивление механическим воздействиям, улучшает защиту силовых жил. Маркировка провода расшифровывается по общим правилам. Для провода марки ВВГнг-LS:

В – поливинилхлоридная изоляция токопроводящей жилы из пластиката ПВХ;

В – поливинилхлоридная оболочка жилы;

Г– оголение силовой жилы;

нг – негорючая основа конструкции, не поддерживающая и не распространяющая горение;

LS – низкая степень дыма, пониженное выделение его и газов при тлении и горении.

По маркировке можно определить тип провода, характеристики и свойства. Например, АКВВГнг-LS расшифруется как контрольный кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ.

Преимущества кабеля LS

Прежде чем приобретать проводник, стоит ознакомиться с его преимуществами. Например, провод ВВГнг-LS. Его основные плюсы:

безопасность – небольшой дым и вредный газ при пожаре;

температура эксплуатации проводника в пределах от -50°С до +50°С;

допускается использование в помещениях при +35°С с влажностью воздуха до 98 %;

наличие высококачественной изоляции;

широкий размерный ряд;

легкий и удобный монтаж кабеля;

гибкость;

стойкость медной жилы к окислению обеспечивает надежный контакт;

устойчивость к высокой температуре;

доступная стоимость.

К недостатку можно отнести необходимость наличия дополнительной защиты при укладке на открытом воздухе.

Как выбрать

От правильности выбора проводника зависит пожаробезопасность не только отдельного помещения, но и всего здания.

Прежде чем покупать кабель для электропроводки, необходимо внимательно изучить маркировку, которая должна быть на конкретном проводе. Она должна содержать:

обозначение типа кабеля;

название компании-производителя;

ГОСТ или ТУ изготовления;

число и сечение жил;

допустимое напряжение.

Главное условие – наличие сертификата качества на предлагаемое изделие.

Кроме этого, должны учитываться и технические характеристики, такие как:

электросопротивление токопроводящей жилы при определенной площади ее поперечного сечения

уровень прочности изоляционного слоя

устойчивость к возгоранию

малая степень дыма и вредных газов, выделяемых при горении.

Где применяется

Обеспечивать защиту человека LS-проводниками необходимо во многих областях сферы его жизнедеятельности. Особенно это требуется в местах установки большого количества проводов в замкнутом помещении, где они расположены рядом, имеется высокое напряжение, нет возможности быстрой эвакуации людей, нет эффективной вентиляционной системы.

Поэтому первые силовые кабеля LS были установлены на подводных лодках, где спастись от пожара иногда просто невозможно. К катастрофам могут привести задымление и вредные газы от ядерных установок.

Основные области, где оправдана укладка LS-проводников, являются:

транспорт, он может эксплуатироваться как на земле, так и под водой, в воздухе или в туннелях

ТЭС, АЭС

организации связи

гостиницы

театры

ночные заведения большой площади

Чтобы определить необходимость использования LS-кабеля, стоит обратиться в проектную организацию. Применять изделия такого типа не всегда рационально. Ими не слишком эффективно заменять проводку на открытых участках, на них дымовая завеса и газы рассеиваются достаточно быстро самостоятельно. Провода LS класса незаменимы в случаях, когда становится опасным применять традиционные изделия.