Прокладка кабеля пожарной сигнализации: особенности

Как выбрать кабель пожарной сигнализации

Главный принцип – способность выдерживать открытое пламя на протяжении временного промежутка, необходимого для эвакуации людей из здания. Расчет времени выполняется проектировщиками и инженерами с учетом типа помещений, планировки и количества этажей. Благодаря специальной маркировке, нанесенной на кабель, выбор оптимального варианта решается просто.

Важный момент: нормативные документы допускают параллельную прокладку кабелей пожарной сигнализации и проводов для других систем при наличии дополнительной термообмотки. Альтернативный вариант – использование металлических коробов или гофры.

Здесь важно учесть следующие моменты:

горение сопровождается минимальным количеством дыма и образованием вредных продуктов;

устойчивость к коррозионным процессам;

металл должен препятствовать распространению пламени (тление без искр).

Предварительное знакомство с нормативными документами, регламентирующими выбор кабеля пожарной сигнализации, приветствуется.

Совет экспертов: 0,5 мм – это минимальное сечение кабеля для пожарной сигнализации. Максимальный показатель зависит от коэффициента падения напряжения в сети.

Особенности монтажа кабеля пожарной сигнализации

При прокладке в помещении допускается использование только медных проводов. Есть высокий риск возгорания или взрывоопасная атмосфера? Специалисты рекомендуют использовать кабель с броневой или термостойкой обмоткой. В стандартных условиях допускается монтаж обычных проводов.

Кабель с термоустойчивой обмоткой отличается внушительным весом, поэтому мастера не рекомендуют воздушную прокладку. В случае если альтернативного варианта нет, важно исключить провисание провода, используя специальный стальной трос в качестве основания. Припуск 10% на термоусадку – обязательное условие правильного монтажа.

Допускается монтаж внутри стены. Эксперты рекомендуют учесть особенности отделочного материала, отдав предпочтение негорючим вариантам. Использование металлической гофры убережет провод от преждевременного повреждения. Принцип прост: кабель должен подать сигнал тревоги на оборудование даже при условии пребывания в огне.

Важные моменты при прокладке:

расстояние между силовыми линиями при параллельном монтаже должно быть не менее 50 см;

пересечение силовых линий допускается только под прямым углом;

при пересечении с трубопроводами, расстояние между трубой и проводом должно быть не менее 0,5 см (в противном случае обязательно использование дополнительной термоустойчивой оболочки).

Для крепления кабеля пожарной сигнализации допустимо использование нейлоновых стяжек (при наличии специальных монтажных пластин), дюбелей, скоб. Чтобы исключить провисание при прокладке по стене, максимальный шаг прокладки – 50 см.

Интересует наружный монтаж кабеля пожарной сигнализации? Согласно требованиям нормативных документов прокладывать провода нужно в предварительно вырытых траншеях. Если соблюдение этого требования невозможно по объективным причинам, эксперты рекомендуют монтировать под навесами, что защитит кабель от воздействия атмосферных осадков.

Монтаж открытым способом

Несмотря на рекомендации экспертов, ограничений по открытому монтажу кабеля пожарной сигнализации нет. Наличие защитного короба – это противодействие механической нагрузке, а не возможность защитить кабель от термических повреждений. Учитывая этот факт, монтировать провод пожарной сигнализации при отсутствии параллельных силовых линий можно.

В противном случае без защитного короба не обойтись. В идеале – если внутри будет присутствовать разделение на сектора. Преимуществом использования гофры или короба станет экономия времени и материалов на крепление группы проводов.

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