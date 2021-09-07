Принцип работы и применение саморегулирующегося греющего кабеля

Характеристика устройства

Наличие уникальных свойств саморегулирующегося кабеля заключается в полимерной матрице, которая меняет сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды. Как результат – меняется объем выделяемой тепловой энергии.

Особенности устройства:

два параллельных проводника (в составе – большое количество скрученных медных жил);

изолирующий слой (для его создания используется фторполимерный термопласт);

металлическая оплетка для защиты от экранирования;

внешняя оболочка (обрабатываетка методом радиационного сшивания гарантирует показательную прочность).

Выбор материала для внешней оболочки зависит от области применения саморегулирующегося греющего кабеля. Для стандартных условий допустимо использование пластиката. Планируется монтаж в агрессивной среде или в зоне воздействия ультрафиолетовых лучей? Эксперты рекомендуют использовать фторполимер, который защитит от механической нагрузки и контакта с влагой.

Принцип работы

В саморегулирующейся матрице кабеля содержатся токопроводящие частицы. При подаче напряжения появляется ток, который приводит к расширению матрицы и разрыву связей между отдельными частицами. В результате сопротивление элементов уменьшается, но при этом общее сопротивление матрицы увеличивается. Как следствие, меньше ток и объем тепла, который выделяется при работе кабеля. Такой режим работы саморегулирующегося греющего провода считается стабильным.

При понижении внешней температуры срабатывает обратная реакция. Связи между токопроводящими частицами укрепляются, снижая общее сопротивление матрицы. Ток увеличивается параллельно с объемом выделяемого тепла.

По факту: уникальные свойства саморегулирующегося греющего кабеля заключаются в корректировке сопротивления полимерной матрицы под воздействием температуры окружающей среды.

Виды греющего кабеля с функцией саморегулирования

Классификация зависит от назначения. По этому признаку провода делятся на общестроительные и промышленные.

Назначение промышленного саморегулирующего кабеля – защита инженерных коммуникаций от промерзания и поддержание заданной температуры на определенном участке. Допускается монтаж для дополнительного обогрева емкостей, резервуаров и других объектов промышленного назначения. Учитывая специфику использования, промышленные греющие саморегулирующиеся кабеля выпускаются с взрывозащищенной оболочкой.

Общестроительный провод лишен дополнительной оболочки, поэтому эксперты не рекомендуют его применение в зонах с повышенным риском возгорания или на взрывоопасных участках. Назначение кабеля в общестроительном исполнении – исключить обледенение кровли, площадок, лестниц. Также допустим монтаж саморегулирующегося кабеля для дополнительного обогрева систем бытового отопления.

Преимущества

Эксперты отмечают, что, несмотря на высокую стоимость саморегулирующегося кабеля (в сравнении со стандартными аналогами), его использование отличается экономической эффективностью. Причина в уникальных свойствах, что не требует дополнительной установки термостатов и датчиков температуры. Плюс – специалисты отмечают снижение объемов потребляемой мощности, если сравнивать с использованием традиционных вариантов.

Достоинства применения:

можно разрезать провод на куски нужной длины без потери эксплуатационных характеристик;

расширенная область применения (оборудование только проблемных участков);

показательная устойчивость к механической нагрузке;

допускается монтаж внахлест (актуально при обогреве трубной арматуры).

Также эксперты отмечают простоту и высокую скорость монтажа саморегулирующегося кабеля и его отменную надежность.

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