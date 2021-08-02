Нужна ли гофра для кабеля: когда можно и когда нельзя использовать гофру?

Как правило, при проведении электричества используются кабели, не склонные к длительному горению, к примеру, модели ВВГ или NYM. Для чего же дополнительно применяются гофрированные трубы? От какого влияния они защищают, и везде ли должны использоваться? Мы разберем краткую классификацию гофры и сферы ее применения.

С какой целью применяются трубы из гофры?

При помощи гофрированной трубы можно смягчить воздействие на электрические кабеля, которое оказывают механические воздействия, осадки и ультрафиолетовые лучи.

В проводках с покрытием и без него обязательна надежная защита в виде труб и коробок, поскольку у проводов и кабелей сгораемая оболочка. Также применение гофрированных труб актуально в следующих случаях:

прокладка электрической проводки на горючих поверхностях (дерево, разновидности пластика и другие);

проведение проводки в бетонной заливке;

установка наружных сетей вдоль фасада строения или в воздухе;

установка кабелей в подземных траншеях;

простой демонтаж и ремонтные работы на кабельной сети в случае необходимости.





Если изначально провода были спрятаны в гофре с протяжкой, при их демонтаже потребуется минимум усилий, и штукатурка останется неповрежденной.

Такое решение не является обязательным согласно ПУЭ. Вместо гофры можно остановить выбор на литой трубе, которая практически не уступает по эксплуатационным характеристикам. Однако в случае с гофрированной трубой монтаж будет более удобным, так как ей свойственна легкость и гибкость, что обеспечивает легкое прохождение углов.

Классификация гофры

Существует множество классификаций гофры в зависимости от ее параметров, но чаще всего при выборе этого товара акцентируют внимание на цветах. Существует три материала, из которых производятся трубы. Это важно запомнить, чтобы при покупке сделать правильный выбор.