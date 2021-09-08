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    Монтаж кабеля для кондиционера

    08.09.2021

    Как выбрать силовой кабель для кондиционера?

    Тип силового кабеля определяется величиной допустимого тока, равного мощности устройства, которая делится на сетевое напряжение (220В), запас составляет 20%–30 %. От силы тока зависит, с каким сечением нужно выбирать кабель под кондиционер. Если планируется установка климатической техники меньше 3 кВт, то для ее подсоединения хватит провода с сечением 1.5 мм2. Если нужно устанавливать кондиционер, мощность которого от 3 до 5 кВт, то понадобится кабель с диаметром 2.5 мм2. Большие сплит-системы имеют мощность до 8 кВт, поэтому для их подключения понадобится кабель, сечение жил которого 4 мм2. При подсоединении кабельного шнура необходимо не забывать о заземлении, защищающем технику. Для таких случаев рекомендовано покупать трехжильный кабель.

    Надежные и долговечные в эксплуатации кабели марки ВВГ. Для устройства климатической техники используются провода, соответствующие силе тока. Это кабеля марки ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5 либо ВВГ 3х4. Провода этих маркировок произведены согласно нормам ГОСТ Р 53769-2010 и рассчитаны на напряжение до 1 кВт, благодаря чему надежно защищены от возгорания. Срок эксплуатации такой продукции составляет – минимум 30 лет.

    Прокладка кабеля под кондиционер


    Прокладка кабеля должна выполняться с учетом безопасности, привлекательных дизайнерских решений и комфорта в помещении, куда планируется устанавливать кондиционер.

    1. Эстетичный вид имеют коммуникации, проложенные в стене. Для таких целей производится плоский силовой кабель ВВГ-П. Прокладку провода рекомендуется осуществлять на этапе ремонта. Это трудоемкий и пыльный процесс, который нельзя выполнять на несущих панельных стенах.
    2. Хорошее решение - монтаж электрокабеля в пластиковом коробе либо кабельном канале. Это декоративные элементы, помогающие надежно скрыть провод.
    3. Если планируется делать обшивку стен гипсокартонном, то можно кабель проложить в гофротрубе. Надежную пожарную безопасность при таком монтаже обеспечивает электрокабель ВВГнг.

    Подготовка к монтажу

    Перед осуществлением монтажа электрокабеля необходимо согласовать все нюансы, касающиеся выполнения работ в помещении. Электрик должен иметь свободный доступ к месту, где будет проводиться прокладка кабеля. Если возникнет необходимость, мастеру нужно предоставить возможность выхода на крышу дома. Эти манипуляции позволяют специалисту убедиться в исправности агрегатов, осуществляющих электропитание помещений и их подводке. После закладки коммуникаций и вывода кабеля под розетки, продолжаются ремонтные работы, после окончания которых, необходимо будет подсоединить кондиционер к сети.


    Подключение кондиционера

    По окончании подготовительных работ с монтажом электрокабеля, установки внутреннего и наружного блоков, производится подключение кондиционера к источнику питания. Весь процесс состоит из нескольких шагов:

    • модуль устройства присоединяется к наружному;
    • внутренний блок подключается к источнику питания.

    Чтобы устройства климатической техники функционировали корректно, нужно тщательно изучить инструкцию, которая прилагается к ней. В документе на кондиционер указаны все параметры, которые необходимо соблюдать во время монтажа кабеля и подключения агрегата. Это рекомендуемая мощность, режимы работы, требования к свойствам электрической сети, схема подсоединения блоков и иные советы. Кондиционер – это техника, укомплектованная вилкой, благодаря чему его можно включать в розетку. Многие электрики настаивают на проведении отдельной линии питания. Такая предосторожность позволяет защитить агрегат от перепадов напряжения. Подсоединение техники в розетку возможно только при наличии медной проводки, имеющей соответствующее сечение кабеля. Такой вариант выгоден, когда установка кондиционера осуществляется после ремонта, который не хочется портить. Важно, чтобы прибор имел небольшую мощность, и не был на одной линии еще с одним мощным устройством. Самый правильный тип подключения кондиционера – с помощью отдельного кабеля, протянутого со щитовой. Такой монтаж гарантирует бесперебойную и качественную работу агрегата.

    Где заказать кабель под кондиционер?

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