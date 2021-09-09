Какой провод для уличного освещения выбрать?

Действующие маркировки и конструкционные особенности

Сталкиваясь с необходимостью выбора провода для уличного освещения, покупатель должен знать тонкости маркировки. Каждая буква в названии имеет определенное обозначение. По сути, всего есть 2 группы кабелей:

одножильные;

многожильные.

Формируются жилы из разного количества проволок, которые имеют небольшие сечения. В таком случае провод становится мягким, отлично подается сгибанию и не подлежит деформации при перегибах. Также жилы бывают цельными в случае с первой группой.

Производство жил осуществляется при условии применения 2-х самых популярных металлов – медь и алюминий. Но также есть группа специальных изделий, предусматривающих в своем составе сплавы.

Каждый провод оформлен в специальную изоляцию. Для этих целей производители используют разные виды проверенных годами материалов:

свинец;

резина (негорючая);

полиэтилен;

ПВХ и пр.

Относительно маркировки действует определенная схема их расшифровки. Ознакомиться детально с этой информацией можно на картинке.





Медь – материал по умолчанию, из которого производятся жилы. Его не обозначают в маркировке, а под буквой «А» скрывается алюминий.

Разделяют несколько видов проводок по назначению:

монтажный – обозначается первой буквой «М»;

контрольный – также расшифровка по первой букве «К»;

установочный – «Ш».

Также несложно разобраться с материалами для изоляции. Они расшифровываются в соответствии с первой буквой своего названия. К примеру, свинец – С.

Еще одна буква в маркировке предусматривает уровень защиты – кабель с бронированной оболочкой (Б), провод без брони – (Г), асфальтированный (А).

Изучая маркировку на изделии, можно увидеть цифровые обозначения. Первое из них указывает, сколько жил использовано в кабеле. Вторая цифра отображает сечение, а третья – какое номинальное напряжение способен передавать провод. При условии, что первое число отсутствует, значит – изделие одножильное.

Зная эту информацию, можно выбрать лучший провод для проводки вне помещения.

Какой провод использовать для уличного освещения: советы специалистов

Наиболее востребованные типы кабелей для уличной проводки представлены на картинке ниже.





Под СИП стоит понимать силовые кабели для монтажа вне помещения, которые выдерживают напряжение до 1 тысячи Вольт. Делятся изделия на группы, которые отличаются индивидуальной изоляцией и алюминиевыми жилами. Основная особенность – черное покрытие проводов. Это надежный кабель для воздушной кладки, компактный и удобный в применении при условии небольших площадей. Монтаж подобной проводки не является дорогостоящим.

В основе изделий лежит группа проводов из алюминия. Если есть обозначение – АВБбШв – значит, алюминиевый кабель скрыт бронированной оболочкой, а при условии маркировки ВБбШв он представлен медными проводами. Прокладывать можно в грунте, не применяя дополнительные устройства для защиты проводки. Кабель стойкий к механическим воздействиям за счет наличия стальной ленты в оболочке и способен прослужить до 30 лет без сбоев. Внешняя поверхность выполнена из черного материала, но внутри проводка сделана в виде разноцветных кабелей, что позволяет упростить процесс подключения и прозвонки. Такие изделия стойкие к влаге и температурным перепадам. Единственный минус – повышенная жесткость. Во время укладки могут возникнуть сложности по этой причине, но профессионалы знают правильную технологию.





Универсальным кабелем считается NYY. Это хорошее решение для грунтовой или воздушной проводки. Конструкция представлена жилами как из меди, так и алюминия. Последний вариант более дешевый по цене, но постепенно выходит из эксплуатации, так как медь лучше зарекомендовала себя. Кабель стоек к огню, отвечает международным требованиям, удобен в монтаже и долговечен.

И еще одно изделие – NYM. Кабель активно применяется в создании проводки во внешних условиях. Он универсален и служит как минимум 30 лет.





Изделие соответствует нормам немецкого союза электротехников, термостоек, прочен, может быть проложен в бетоне или в слое штукатурки. Представлен в сером цвете. Только при его монтаже нужно оборудовать защиту от УФ-излучения.

И еще один важный момент – при выборе кабеля стоит обращать внимание на производителя, его репутацию и отзывы специалистов относительно продукции.