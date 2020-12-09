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    Как узнать сечение провода по мощности нагрузки?

    09.12.2020

    Сечение кабеля и проводов по мощности: как правильно рассчитать параметры

    Определяют показатели провода, сечение – по мощности и другим параметрам. Знать такой показатель обязательно, если планируется ремонт или проектирование электросетей. Далее поговорим о том, как сделать правильный расчет кабеля, определить сечение по мощности максимально точно и быстро.

    Расчет сечения кабеля: зачем он нужен?

    Электросети должны быть безопасными, надежными и экономичными. Если некорректно рассчитать сечение провода, и в результате оно будет меньше, чем нужно, то большие нагрузки на электросеть вызовут перегрев. Из-за этого возникнет аварийная ситуация. В итоге может возникнуть возгорание, опасное для здоровья и жизни людей, выйдет из строя дорогостоящее оборудование.

    С другой стороны, если, наоборот, при монтаже будут использоваться провода с сечением большой площади, безопасность электросети гарантирована. Но установка таких кабелей приведет к перерасходу финансовых средств. То есть корректный расчет – это гарантия бесперебойной и безопасной эксплуатации электросети, а также рациональности расходования финансов. В целом, ознакомиться с правилами подбора проводников можно в ПУЭ в главе 1.3.

    Примеры определения сечения кабеля

    Сечение рассчитывают по мощности и току. К примеру, чтобы рассчитать показатели, необходимые для мощности 5 кВт, используют таблицы ПУЭ «Правила устройства электроустановок». В данном справочнике регламентируются установленные требования. Здесь четко указано, что выбирать провод нужно по 4 параметрам. Это:

    • напряжение питания;
    • материал кабеля;
    • ток нагрузки или мощность;
    • местоположение электросистемы.

    В таблицах ПУЭ нет значения 5 кВт, поэтому остановимся на мощности 5,5 кВт. Если монтировать проводку планируется в квартире, нужно выбирать медные изделия. Так как устанавливаются проводники преимущественно по воздуху, в таблицах указано, что нужно выбирать сечении 2,5 мм2. Наибольшая допустимая токовая нагрузка при этом будет равна 25 А.

    Также в ПУЭ указывается величина тока, на который рассчитан вводный автомат. В справочнике написано, что при нагрузке 5,5 кВт ток должен быть равен 25 Ампер. Номинальный ток проводника, подходящего к квартире, должен превышать ток вводного автомата. Так как после 25А идет 35А, эту величину следует брать за расчетную. Теперь смотрим, что данной нагрузке соответствует сечение 4 мм2 и параметры мощности 7,7 кВт. Соответственно, площадь должна равняться 4 мм2.

    Выбор сечения кабеля: таблица сечений

    Таблица сечения помогает сделать правильный выбор. Перед тем, как выбирать показатель по мощности, необходимо вычислить суммарную величину мощности электроприборов, установленных на объекте. Потребляемая мощность указывается в технических паспортах к электроприборам. Измеряется она в Вт или кВт. Нужно суммировать все показатели и получить итоговый результат.

    При выборе провода для отдельной линии, к которой планируется подключать только один электроприбор, берутся только его параметры. Затем подбирается сечение с помощью ПУЭ. Ознакомиться с таблицами можно ниже.

    Таблица сечения проводов медного типа

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    Таблица сечения кабеля с жилами из алюминия

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    Учитываются не только данные из таблиц, но и тип сети – однофазный или трехфазный. От этого зависит уровень напряжения. В однофазной сети – 220 В, в трехфазной – 380 В.

    При организации электросистемы лучше использовать медные проводники, т.к. они имеют высокую электропроводность, отличаются прочностью, эластичностью, устойчивостью к окислению. Но стоят они дороже, чем алюминиевые изделия.

    Так как во многих постройках советских времен проложена проводка из алюминия, устанавливать здесь лучше аналогичный тип кабелей. Но если планируется капремонт, в ходе которого коммуникации будут меняться полностью, можно установить медные изделия. Допускать прямой контакт между кабелями разного типа запрещено. Это может привести к короткому замыканию.

    Сечение кабелей по току

    Чтобы правильно выбрать проводник, знать одну мощность мало, нужно также уметь рассчитывать сечение по току. Сила тока зависит от длины, ширины, температуры и удельного сопротивления провода.

    Сила тока уменьшается, если провод нагревается. В ПУЭ данные указываются с учетом средних температурных параметров – в пределах 18 градусов Цельсия. Чтобы подобрать сечение по току правильно, можно также использовать таблицы ПУЭ.

    Если проводник нагревается, то сила тока в нем падает. В справочниках все данные указываются исходя из средней комнатной температуры восемнадцать градусов. Чтобы выбрать сечение проводки согласно току, опять обратимся к таблицам из ПУЭ. Ниже приведены таблицы для проводников из разных металлов.

    Таблица для медных проводников

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    Таблица сечений алюминиевого проводника

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    Для приблизительного расчета сечения нужно разделить силу тока на 10. Если требуемого значения в таблицах нет, берите ближайшую величину. Но данное правило применимо только для кабелей из меди с максимальным током не более 40 А.

    Если сила тока 40-80 А, ее делят на 8. У алюминиевых изделий данный параметр делят на 6. Связано это с тем, что толщина алюминиевого провода должна быть больше, чем медного, при одинаковых нагрузках.

    Сечение провода по мощности и длине

    Напряжение, поступающее в конечную точку, зависит от длины провода. Бывает, что напряжения потребителю не хватает для полноценной работы. В бытовых условиях такими потерями часто пренебрегают и приобретают кабели, которые длиннее требуемого на 10-15 см. Причем излишки используют для соединения. Если требуется подсоединять проводник к распредщиту, запас увеличивается. При этом также учитывают необходимость в подключении дифавтоматов.

    При прокладке линий с большой длиной падение напряжения учитывают в обязательном порядке. Проводники обладают разными параметрами падения напряжения, на которые влияют:

    • Длина. Чем длиннее кабель, тем больше потери.
    • Сечение провода. Чем больше показатель, тем меньше потери.
    • Сопротивление материала. Посмотреть значение можно в ПУЭ.


    Частично падение напряжения отражают показатели сопротивления и силы тока, помноженные друг на друга. Полученная величина не может превышать 5%. В противном случае нужно выбирать провод с большим сечением.

    Расчет кабеля с помощью формул

    Расчет кабеля с помощью формул выполняется по следующему алгоритму:

    • Рассчитывается сечение проводов по длине и максимальной мощности с использованием следующей формулы:

    D:\Desktop\1.png
    Где:
    P – мощность;
    U – напряжение;
    cosф – коэффициент.

    В бытовых электросетях коэффициент равен единице. В промышленных он рассчитывается, как отношение активной мощности к полной.

    • В таблице сечений ПУЭ находится сечение по току.
    • Рассчитывается сопротивление провода:

    D:\Desktop\1.png
    Где:
    ρ – сопротивление;
    l – длина;
    S – поперечная площадь сечения.

    Не забывайте, что движение тока идет в обоих направлениях, поэтому фактически сопротивление равно: R=R0*2

    • Падение напряжения равно соотношению: ΔU=I*R
    • В процентном отношении падение напряжения выглядит так: ΔU/U

    Если в итоге получается показатель, превышающий 5%, то в ПУЭ нужно найти сечение с ближайшим показателем, большим по значению.

    Конечно, простые обыватели редко занимаются такими расчетами. Они необходимы профильным специалистам. Обычный пользователь может обратиться к справочным таблицам, онлайн калькуляторам и сделать необходимые вычисления за пару кликов.

    Сечение кабеля и способ укладки

    На выбор сечения также влияет способ прокладки электролинии. Прокладывают проводку открытым и закрытым способом. При укладке открытым методом кабели монтируют в гофротрубах или коробах по поверхности стен. Во втором случае провод скрывают в стене, предварительно делая штробу. В данном случае нужно учитывать теплопроводность окружающей среды. Если кабель укладывается в грунте, тепло будет отводится лучше, чем при монтаже на открытом воздухе. Именно поэтому закрытый способ монтажа подразумевает выбор кабелей с меньшим сечением. При использовании открытого способа выбирают проводники с большим сечением.

    Таблица ниже показывает, каким образом способ укладки оказывает влияние на сечение провода.

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    Сводная таблица сечения кабеля

    Разработаны таблицы, с помощью которых определить сечение провода можно сразу по разным параметрам: мощности, току, материалу проводников и т.д. Такие таблицы удобны, информативны и точны. Например, в примере ниже указаны показатели сечения, рассчитанные по току, мощности и способу укладки. Опубликованную в таблице информацию можно использовать при расчете параметров кабеля.

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    Советы по выбору

    При выборе кабеля или провода придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • Выполнять внутреннюю разводку лучше из медных проводов с сечением, подходящим по параметрам. Алюминиевые также используют при внутренней прокладке. Но при установке таких проводников из строя часто выходят места их соединений, например, в распределительных коробках. Происходит это потому, что провод из алюминия быстро окисляется.
    • В бытовой электрической разводке рекомендуется использовать одножильный кабель с сечением, подходящим по параметрам. Он имеет лучшую токопроводимость. Многожильный кабель гибкий, его можно несколько раз сгибать в одном месте без повреждений целостности, поэтому использовать его лучше в местах, где проводка будет «шевелиться» под воздействием разных факторов.
    • При монтаже электропроводки применяют кабели ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ, как гибкие, так и одножильные.
    • У краев реза, в помещениях с высокой влажностью и перепадами температуры лучше использовать одножильные кабели. Если в квартире установлена алюминиевая проводка, при ремонте нужно использовать аналогичную. Но если менять электросхему планируется полностью, до щитка, можно установить медные кабели. Кстати, в новых домах по нормам ПУЭ устанавливаются только провода с медными жилами.
    • Выбирая сечение провода, если вы не знаете, как правильно делать расчеты, пользуйтесь справочной информацией. Таблица сечения ПУЭ даст полные и точные сведения по параметрам, на которых нужно остановиться.
    • Смотрите, чтобы сечение проводов соответствовало мощности нагрузки потребителей. Если не угадать с параметрами и выбрать сечение кабелей с меньшими, чем нужно, показателями, возникнет аварийная ситуация.

    Надеемся, что приведенные в статье данные будут для вас полезны. Пренебрегать изложенной выше информацией не стоит. От того, насколько правильно выбраны кабели и провода, зависит безопасность и надежность электросети, установленной в квартире, доме или на производстве.

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