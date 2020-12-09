Как узнать сечение провода по мощности нагрузки?

Сечение кабеля и проводов по мощности: как правильно рассчитать параметры

Определяют показатели провода, сечение – по мощности и другим параметрам. Знать такой показатель обязательно, если планируется ремонт или проектирование электросетей. Далее поговорим о том, как сделать правильный расчет кабеля, определить сечение по мощности максимально точно и быстро.

Расчет сечения кабеля: зачем он нужен?

Электросети должны быть безопасными, надежными и экономичными. Если некорректно рассчитать сечение провода, и в результате оно будет меньше, чем нужно, то большие нагрузки на электросеть вызовут перегрев. Из-за этого возникнет аварийная ситуация. В итоге может возникнуть возгорание, опасное для здоровья и жизни людей, выйдет из строя дорогостоящее оборудование.

С другой стороны, если, наоборот, при монтаже будут использоваться провода с сечением большой площади, безопасность электросети гарантирована. Но установка таких кабелей приведет к перерасходу финансовых средств. То есть корректный расчет – это гарантия бесперебойной и безопасной эксплуатации электросети, а также рациональности расходования финансов. В целом, ознакомиться с правилами подбора проводников можно в ПУЭ в главе 1.3.

Примеры определения сечения кабеля

Сечение рассчитывают по мощности и току. К примеру, чтобы рассчитать показатели, необходимые для мощности 5 кВт, используют таблицы ПУЭ «Правила устройства электроустановок». В данном справочнике регламентируются установленные требования. Здесь четко указано, что выбирать провод нужно по 4 параметрам. Это:



напряжение питания;

материал кабеля;

ток нагрузки или мощность;

местоположение электросистемы.

В таблицах ПУЭ нет значения 5 кВт, поэтому остановимся на мощности 5,5 кВт. Если монтировать проводку планируется в квартире, нужно выбирать медные изделия. Так как устанавливаются проводники преимущественно по воздуху, в таблицах указано, что нужно выбирать сечении 2,5 мм2. Наибольшая допустимая токовая нагрузка при этом будет равна 25 А.

Также в ПУЭ указывается величина тока, на который рассчитан вводный автомат. В справочнике написано, что при нагрузке 5,5 кВт ток должен быть равен 25 Ампер. Номинальный ток проводника, подходящего к квартире, должен превышать ток вводного автомата. Так как после 25А идет 35А, эту величину следует брать за расчетную. Теперь смотрим, что данной нагрузке соответствует сечение 4 мм2 и параметры мощности 7,7 кВт. Соответственно, площадь должна равняться 4 мм2.

Выбор сечения кабеля: таблица сечений

Таблица сечения помогает сделать правильный выбор. Перед тем, как выбирать показатель по мощности, необходимо вычислить суммарную величину мощности электроприборов, установленных на объекте. Потребляемая мощность указывается в технических паспортах к электроприборам. Измеряется она в Вт или кВт. Нужно суммировать все показатели и получить итоговый результат.

При выборе провода для отдельной линии, к которой планируется подключать только один электроприбор, берутся только его параметры. Затем подбирается сечение с помощью ПУЭ. Ознакомиться с таблицами можно ниже.

Таблица сечения проводов медного типа

Таблица сечения кабеля с жилами из алюминия

Учитываются не только данные из таблиц, но и тип сети – однофазный или трехфазный. От этого зависит уровень напряжения. В однофазной сети – 220 В, в трехфазной – 380 В.

При организации электросистемы лучше использовать медные проводники, т.к. они имеют высокую электропроводность, отличаются прочностью, эластичностью, устойчивостью к окислению. Но стоят они дороже, чем алюминиевые изделия.

Так как во многих постройках советских времен проложена проводка из алюминия, устанавливать здесь лучше аналогичный тип кабелей. Но если планируется капремонт, в ходе которого коммуникации будут меняться полностью, можно установить медные изделия. Допускать прямой контакт между кабелями разного типа запрещено. Это может привести к короткому замыканию.

Сечение кабелей по току

Чтобы правильно выбрать проводник, знать одну мощность мало, нужно также уметь рассчитывать сечение по току. Сила тока зависит от длины, ширины, температуры и удельного сопротивления провода.

Сила тока уменьшается, если провод нагревается. В ПУЭ данные указываются с учетом средних температурных параметров – в пределах 18 градусов Цельсия. Чтобы подобрать сечение по току правильно, можно также использовать таблицы ПУЭ.

Если проводник нагревается, то сила тока в нем падает. В справочниках все данные указываются исходя из средней комнатной температуры восемнадцать градусов. Чтобы выбрать сечение проводки согласно току, опять обратимся к таблицам из ПУЭ. Ниже приведены таблицы для проводников из разных металлов.

Таблица для медных проводников

Таблица сечений алюминиевого проводника

Для приблизительного расчета сечения нужно разделить силу тока на 10. Если требуемого значения в таблицах нет, берите ближайшую величину. Но данное правило применимо только для кабелей из меди с максимальным током не более 40 А.

Если сила тока 40-80 А, ее делят на 8. У алюминиевых изделий данный параметр делят на 6. Связано это с тем, что толщина алюминиевого провода должна быть больше, чем медного, при одинаковых нагрузках.

Сечение провода по мощности и длине

Напряжение, поступающее в конечную точку, зависит от длины провода. Бывает, что напряжения потребителю не хватает для полноценной работы. В бытовых условиях такими потерями часто пренебрегают и приобретают кабели, которые длиннее требуемого на 10-15 см. Причем излишки используют для соединения. Если требуется подсоединять проводник к распредщиту, запас увеличивается. При этом также учитывают необходимость в подключении дифавтоматов.

При прокладке линий с большой длиной падение напряжения учитывают в обязательном порядке. Проводники обладают разными параметрами падения напряжения, на которые влияют:

Длина. Чем длиннее кабель, тем больше потери.

Сечение провода. Чем больше показатель, тем меньше потери.

Сопротивление материала. Посмотреть значение можно в ПУЭ.



Частично падение напряжения отражают показатели сопротивления и силы тока, помноженные друг на друга. Полученная величина не может превышать 5%. В противном случае нужно выбирать провод с большим сечением.

Расчет кабеля с помощью формул

Расчет кабеля с помощью формул выполняется по следующему алгоритму:



Рассчитывается сечение проводов по длине и максимальной мощности с использованием следующей формулы:



Где:

P – мощность;

U – напряжение;

cosф – коэффициент.



В бытовых электросетях коэффициент равен единице. В промышленных он рассчитывается, как отношение активной мощности к полной.



В таблице сечений ПУЭ находится сечение по току.

Рассчитывается сопротивление провода:



Где:

ρ – сопротивление;

l – длина;

S – поперечная площадь сечения.



Не забывайте, что движение тока идет в обоих направлениях, поэтому фактически сопротивление равно: R=R0*2



Падение напряжения равно соотношению: ΔU=I*R

В процентном отношении падение напряжения выглядит так: ΔU/U

Если в итоге получается показатель, превышающий 5%, то в ПУЭ нужно найти сечение с ближайшим показателем, большим по значению.

Конечно, простые обыватели редко занимаются такими расчетами. Они необходимы профильным специалистам. Обычный пользователь может обратиться к справочным таблицам, онлайн калькуляторам и сделать необходимые вычисления за пару кликов.

Сечение кабеля и способ укладки

На выбор сечения также влияет способ прокладки электролинии. Прокладывают проводку открытым и закрытым способом. При укладке открытым методом кабели монтируют в гофротрубах или коробах по поверхности стен. Во втором случае провод скрывают в стене, предварительно делая штробу. В данном случае нужно учитывать теплопроводность окружающей среды. Если кабель укладывается в грунте, тепло будет отводится лучше, чем при монтаже на открытом воздухе. Именно поэтому закрытый способ монтажа подразумевает выбор кабелей с меньшим сечением. При использовании открытого способа выбирают проводники с большим сечением.

Таблица ниже показывает, каким образом способ укладки оказывает влияние на сечение провода.

Сводная таблица сечения кабеля

Разработаны таблицы, с помощью которых определить сечение провода можно сразу по разным параметрам: мощности, току, материалу проводников и т.д. Такие таблицы удобны, информативны и точны. Например, в примере ниже указаны показатели сечения, рассчитанные по току, мощности и способу укладки. Опубликованную в таблице информацию можно использовать при расчете параметров кабеля.

Советы по выбору

При выборе кабеля или провода придерживайтесь следующих рекомендаций:



Выполнять внутреннюю разводку лучше из медных проводов с сечением, подходящим по параметрам. Алюминиевые также используют при внутренней прокладке. Но при установке таких проводников из строя часто выходят места их соединений, например, в распределительных коробках. Происходит это потому, что провод из алюминия быстро окисляется.

В бытовой электрической разводке рекомендуется использовать одножильный кабель с сечением, подходящим по параметрам. Он имеет лучшую токопроводимость. Многожильный кабель гибкий, его можно несколько раз сгибать в одном месте без повреждений целостности, поэтому использовать его лучше в местах, где проводка будет «шевелиться» под воздействием разных факторов.

При монтаже электропроводки применяют кабели ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ, как гибкие, так и одножильные.

У краев реза, в помещениях с высокой влажностью и перепадами температуры лучше использовать одножильные кабели. Если в квартире установлена алюминиевая проводка, при ремонте нужно использовать аналогичную. Но если менять электросхему планируется полностью, до щитка, можно установить медные кабели. Кстати, в новых домах по нормам ПУЭ устанавливаются только провода с медными жилами.

Выбирая сечение провода, если вы не знаете, как правильно делать расчеты, пользуйтесь справочной информацией. Таблица сечения ПУЭ даст полные и точные сведения по параметрам, на которых нужно остановиться.

Смотрите, чтобы сечение проводов соответствовало мощности нагрузки потребителей. Если не угадать с параметрами и выбрать сечение кабелей с меньшими, чем нужно, показателями, возникнет аварийная ситуация.

Надеемся, что приведенные в статье данные будут для вас полезны. Пренебрегать изложенной выше информацией не стоит. От того, насколько правильно выбраны кабели и провода, зависит безопасность и надежность электросети, установленной в квартире, доме или на производстве.

