Как узнать сечение кабеля по диаметру?

Причины несоответствия сечений

Не все производители кабельной продукции отличаются честностью, поэтому стараются обмануть покупателей путем экономии металла на проводе с помощью диаметрального уменьшения. Недостача нескольких миллиметров в диаметре провода приводит к значительному доходу, заработанному предпринимателем за счет протяженности продукции. Себестоимость такого провода будет ниже, чем у конкурентов. Радость потребителя из-за низкой цены может быть нарушена несоответствием сечения приобретенной кабельной продукции, в результате чего в ней будет снижено сопротивление тока. Прокладка такого дефектного провода чревата непредвиденным возгоранием.

Методы определения сечения кабеля

Измерение сечения провода по диаметральному размеру жилы происходит несколькими методами.

Одножильный кабель измеряется сразу.

Из многожильного провода нужно достать один элемент, который тщательно очищается от изолирующего слоя. Важно очистить проводник до металла.

π – 3,14;

R – радиус круга.

Площадь круга вычисляется через заданные размеры радиуса при помощи формулы: S = π × R2¬, в которой:

На практике легче вычисляется диаметр, который состоит из 2 радиусов, поэтому формула приобретает такой вид - S = π × (D/2)2. Способы для измерения сечения провода бывают разные. Ниже приведены их примеры.

Поиск значения сечения диаметра с помощью приборов

Самый распространенный вариант поиска параметров диаметра кабельной продукции – измерение окружности штангенциркулем и микрометром. Эти инструменты дают возможность узнать точный диаметральный размер кабеля.





Штангенциркуль относится к линейным измерительным инструментам, благодаря которым измеряются окружности разных деталей с точностью до 0.1 мм. Эти инструменты изготавливаются с отсчетом заданной величины с помощью линейки, нониуса – циферблата часового типа, и цифрового индикатора.





Микрометр – универсальный измерительный инструмент, которым выполняется высокоточное исчисление сечения провода. Процесс осуществляется путем выставления фиксатора в свободное положение. Держатель инструмента отвинчивается, а жила заводится между щупами. Закручивание инструмента происходит до щелчка.

Измерение сечения карандашом и ручкой

Этот прием основывается на том, что кабель имеет идентичные размеры диаметра по всей длине. На карандаш по спирали плотно наматывается кабель – от плотного прилегания кабельных витков зависит максимальная точность измерения. Чтобы узнать точные параметры сечения, нужно измерить получившуюся намотку и разделить это число на количество спиралей. Чем их больше, тем точнее определяется диаметр провода. Этот прием характеризуется преимуществом использования средств, находящихся под рукой, и недостатком – низкой точностью измерения.

Поиск значения сечений при помощи линейки

Линейкой измеряется диаметр толстого кабеля – небольшая толщина чревата низкой точностью определения параметров кабельного изделия. Выполнять описанные действия лучше с помощью полоски бумаги, которая должна охватить провод. Стык загибается, а бумажный кусок накладывается на линейку. Полученные значения L помогают найти диаметр провода D = L / 2 π. Таким методом определяется сечение толстых кабелей. Минус данного приема – низкая измерительная точность.

Определение значения сечений с имеющимся диаметром по таблице

Если электрик уже измерил диаметр путем применения перечисленных выше методов, то для поиска сечения рекомендуется воспользоваться таблицей.

Диаметр проводника Сечение проводника 0,8 мм 0,5 кв. мм 0,98 мм 0,75 кв. мм 1,13 мм 1 кв. мм 1,38 мм 1,5 кв. мм 1,6 мм 2,0 кв. мм 1,78 мм 2,5 кв. мм 2,26 мм 4,0 кв. мм 2,76 мм 6,0 кв. мм 3,57 мм 10,0 кв. мм 4,51 мм 16,0 кв. мм 5,64 мм 25,0 кв. мм

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