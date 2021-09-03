Как узнать сечение кабеля по диаметру?

Причины несоответствия сечений
Не все производители кабельной продукции отличаются честностью, поэтому стараются обмануть покупателей путем экономии металла на проводе с помощью диаметрального уменьшения. Недостача нескольких миллиметров в диаметре провода приводит к значительному доходу, заработанному предпринимателем за счет протяженности продукции. Себестоимость такого провода будет ниже, чем у конкурентов. Радость потребителя из-за низкой цены может быть нарушена несоответствием сечения приобретенной кабельной продукции, в результате чего в ней будет снижено сопротивление тока. Прокладка такого дефектного провода чревата непредвиденным возгоранием.
Методы определения сечения кабеля
Измерение сечения провода по диаметральному размеру жилы происходит несколькими методами.
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Одножильный кабель измеряется сразу.
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Из многожильного провода нужно достать один элемент, который тщательно очищается от изолирующего слоя. Важно очистить проводник до металла.
На практике легче вычисляется диаметр, который состоит из 2 радиусов, поэтому формула приобретает такой вид - S = π × (D/2)2. Способы для измерения сечения провода бывают разные. Ниже приведены их примеры.
Поиск значения сечения диаметра с помощью приборов
Самый распространенный вариант поиска параметров диаметра кабельной продукции – измерение окружности штангенциркулем и микрометром. Эти инструменты дают возможность узнать точный диаметральный размер кабеля.
Штангенциркуль относится к линейным измерительным инструментам, благодаря которым измеряются окружности разных деталей с точностью до 0.1 мм. Эти инструменты изготавливаются с отсчетом заданной величины с помощью линейки, нониуса – циферблата часового типа, и цифрового индикатора.
Микрометр – универсальный измерительный инструмент, которым выполняется высокоточное исчисление сечения провода. Процесс осуществляется путем выставления фиксатора в свободное положение. Держатель инструмента отвинчивается, а жила заводится между щупами. Закручивание инструмента происходит до щелчка.
Измерение сечения карандашом и ручкой
Этот прием основывается на том, что кабель имеет идентичные размеры диаметра по всей длине. На карандаш по спирали плотно наматывается кабель – от плотного прилегания кабельных витков зависит максимальная точность измерения. Чтобы узнать точные параметры сечения, нужно измерить получившуюся намотку и разделить это число на количество спиралей. Чем их больше, тем точнее определяется диаметр провода. Этот прием характеризуется преимуществом использования средств, находящихся под рукой, и недостатком – низкой точностью измерения.
Поиск значения сечений при помощи линейки
Линейкой измеряется диаметр толстого кабеля – небольшая толщина чревата низкой точностью определения параметров кабельного изделия. Выполнять описанные действия лучше с помощью полоски бумаги, которая должна охватить провод. Стык загибается, а бумажный кусок накладывается на линейку. Полученные значения L помогают найти диаметр провода D = L / 2 π. Таким методом определяется сечение толстых кабелей. Минус данного приема – низкая измерительная точность.
Определение значения сечений с имеющимся диаметром по таблице
Если электрик уже измерил диаметр путем применения перечисленных выше методов, то для поиска сечения рекомендуется воспользоваться таблицей.
|Диаметр проводника
|Сечение проводника
|0,8 мм
|0,5 кв. мм
|0,98 мм
|0,75 кв. мм
|1,13 мм
|1 кв. мм
|1,38 мм
|1,5 кв. мм
|1,6 мм
|2,0 кв. мм
|1,78 мм
|2,5 кв. мм
|2,26 мм
|4,0 кв. мм
|2,76 мм
|6,0 кв. мм
|3,57 мм
|10,0 кв. мм
|4,51 мм
|16,0 кв. мм
|5,64 мм
|25,0 кв. мм
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